Die pro forma Ergebnisse von Rigsave für das Geschäftsjahr 2025 übertrafen unsere operative Prognose, mit selbst konsolidierten Umsätzen von 3,3 Mio. EUR im Vergleich zu den erwarteten 2,6 Mio. EUR und einem EBIT von 0,6 Mio. EUR gegenüber 0,4 Mio. EUR. Der Gewinn pro Aktie (EPS) erreichte 0,13 EUR, was über unserer Schätzung von 0,10 EUR liegt und auf eine frühe operative Hebelwirkung hinweist. Allerdings bleibt die Neubewertung des RAAF der Hauptbelastungsfaktor, der das Eigenkapital nach Steuern um 14,2 Mio. EUR reduziert und das Eigenkapital für das Geschäftsjahr 2025 auf 8,5 Mio. EUR komprimiert. Das Management orientiert sich in Richtung eines schlankeren, B2B-fokussierten Modells, schließt RAAF und Rigsave Tech, führt Dienstleistungen intern durch und priorisiert Rigsave Capital, wo die verwalteten Vermögen (AuM) von UCITS über 400 Mio. EUR erreichten. Wir bestätigen unsere Spekulative Kaufempfehlung und reduzieren das Kursziel auf 4,50 EUR, nach der Abwertung von RAAF. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rigsave-spa
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