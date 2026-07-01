Gütersloh / Berlin (ots) -- Mehr als 50 Studierende aus Europa beim 18. Karriere-Event von Bertelsmann- Drei Tage Austausch mit Führungskräften und praxisnahe Arbeit an strategischen Cases- Bertelsmann-CEO Thomas Rabe zeichnet Gewinnerteams ausDrei Tage lang stand die Berliner Konzernrepräsentanz von Bertelsmann ganz im Zeichen internationaler Nachwuchstalente: Zur 18. Ausgabe von "Talent Meets Bertelsmann" (TMB) kamen mehr als 50 ausgewählte Studierende aus zahlreichen europäischen Ländern zusammen. Im Mittelpunkt des Karriere-Events standen der direkte Austausch mit Führungskräften des Unternehmens, die Entwicklung innovativer Lösungsansätze für aktuelle unternehmerische Fragestellungen sowie der Aufbau eines internationalen Netzwerks.Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, sagt: "Talent Meets Bertelsmann lebt von den unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmenden. Sie hinterfragen Bestehendes, entwickeln neue Ideen und bringen eine große Offenheit für Veränderungen mit - genau diese Eigenschaften sind für die Zukunft unseres Unternehmens von entscheidender Bedeutung."Hermreck weiter: "Gleichzeitig bietet das Event den Studierenden die Möglichkeit, Bertelsmann und seine vielfältigen Geschäfte aus nächster Nähe kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen, die häufig weit über die Veranstaltung hinaus Bestand haben."Die Veranstaltung ist Teil der Employer-Branding-Initiative "Create Your Own Career". Während des dreitägigen Programms arbeiteten die Teilnehmenden in interdisziplinären Teams an praxisnahen Cases aus den internationalen Geschäften von Bertelsmann. Unterstützt wurden sie dabei von Expertinnen und Experten aus verschiedenen Unternehmensbereichen, die ihre Erfahrungen einbrachten und die Teams während des gesamten Arbeitsprozesses begleiteten.Den Höhepunkt der Veranstaltung bildeten die Abschlusspräsentationen, bei denen die Teams ihre Konzepte einer Jury aus Vorstandsmitgliedern und Führungskräften des Konzerns vorstellten. Der Jury gehörten in diesem Jahr Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, Thomas Coesfeld, CEO von BMG, Pilar Del Barco, Chief Human Resources Officer Spain, Portugal & Latin America von Penguin Random House Grupo Editorial, Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann, Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, Teresa Schlichting, Chief People & Culture Officer von Riverty, sowie Clément Schwebig, CEO der RTL Group, an.Die Siegerteams wurden von Bertelsmann-CEO Thomas Rabe ausgezeichnet. Als Preis erwartet das Gewinnerteam eine Unternehmensreise nach London. Die zweit- und drittplatzierten Teams erhalten exklusive Einblicke in Bertelsmann-Unternehmen in Berlin beziehungsweise München.Moderiert wurde "Talent Meets Bertelsmann" erneut von Amiaz Habtu, der unter anderem aus verschiedenen Formaten der RTL Group bekannt ist.Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie Fotos und Videos finden Sie unter www.talentmeetsbertelsmann.com sowie in den sozialen Medien unter den Hashtags TMB26, TalentMeetsBertelsmann und TMB.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAJan HölkemannPressesprecher / Communications Content TeamTel.: +49 5241 80-89923jan.hoelkemann@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/6305821