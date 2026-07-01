Paris (www.fondscheck.de) - Zum 1. Juli 2026 verstärkt Jonas Jepp als Managing Director das Team von Rothschild & Co in Deutschland im Bereich Global Financing Solutions, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit seiner Expertise in der Fremdfinanzierung übernimmt Jepp die Verantwortung für die Finanzierungsberatung von Private-Equity-, Infrastruktur- und Unternehmenskunden bei Akquisitions-, Neu- und Refinanzierungen in Deutschland und Österreich. Jepp wird in der Niederlassung in Frankfurt am Main tätig sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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