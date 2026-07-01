Basierend auf unseren Schätzungen hat Airbus im Juni nach unseren Daten 87 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert (exkl. der zwei C295 für die spanische Luftwaffe). Das Unternehmen könnte damit die beiden stärksten aufeinanderfolgenden Monate seiner Geschichte verzeichnen, womit sich für Q2 ein potenzielles Volumen von 235 Auslieferungen abzeichnet, oberhalb des bisherigen Allzeit-Q2-Rekords von 227 aus dem Jahr 2019. Das Tempo ist bemerkenswert, da das Management im Q1 Call anhaltende Engpässe bei der Triebwerksversorgung angeführt hatte und der Markt, uns eingeschlossen, nach dem schwachen Q1 Ergebnis Zweifel an der Guidance geäußert hatten. Wir erhöhen unsere FY26 Lieferschätzung auf 870 Einheiten, in Einklang mit der eigenen Unternehmens-Guidance von "rund 870", stufen auf BUY hoch und heben unser Kursziel von EUR 180 auf EUR 215 an. Unsere langfristige These zu COMAC als strukturellem Ergebnisrisiko ab Mitte der 2030er Jahre bleibt jedoch unverändert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se
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