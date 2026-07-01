Silberpreis vor der Wende? Dieser Experte beginnt jetzt wieder zu kaufen

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Der Silberexperte Peter Krauth sieht in seiner aktuellen Marktanalyse erste Anzeichen für eine Bodenbildung beim Silberpreis. Nachdem das Edelmetall in der vergangenen Woche zweimal unter die Marke von 60 US-Dollar gerutscht sei, habe sich der Kurs zuletzt wieder stabilisiert, wie Krauth berichtet.
Der Silberexperte Peter Krauth sieht in seiner aktuellen Marktanalyse erste Anzeichen für eine Bodenbildung beim Silberpreis. In seinem aktuellen Börsenbrief analysiert Silberexperte Peter Krauth die jüngste Entwicklung am Silbermarkt. Seiner Einschätzung nach mehren sich die Anzeichen dafür, dass der Silberpreis im Bereich von 57 US-Dollar einen tragfähigen Boden ausbildet.
Starker Dollar als Belastungsfaktor
Laut Krauth kämpfe Silber, ebenso wie Gold und die meisten anderen Rohstoffe, derzeit mit Gegenwind durch einen erstarkenden US-Dollar. Ein stärkerer Dollar mache in Dollar gehandelte Rohstoffe für
Käufer mit anderen Währungen teurer und belaste dadurch tendenziell die Preise. Der Analyst geht davon aus, dass der Dollar-Index noch etwas weiter zulegen könnte, insbesondere sollte sich der
Konflikt im Iran hinziehen und sollten die Zinsen weiter steigen. Gleichzeitig sei Krauth der Meinung, dass der größte Teil dieser Dollar-Stärke bereits hinter dem Markt liege.
Nach seiner Einschätzung habe Silber zumindest kurzfristig die Talsohle erreicht. Der Silberpreis habe demnach nahe der Marke von 57,50 US-Dollar Unterstützung gefunden, einem Niveau, das zuvor als Widerstand fungiert und bereits Anfang Dezember des vergangenen Jahres als Unterstützung gedient habe.
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