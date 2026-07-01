Der chinesische Batteriekonzern CATL hat nach fast einem Jahr Pause den Betrieb in seiner Lithium-Mine wieder hochgefahren. Die dortige Jianxiawo-Lagerstätte verfügt über eines der weltweit größten Vorkommen an Lepidolith, das CATL vor Ort mit einer eigenen Raffinerie zu Lithiumcarbonat in Batteriequalität veredelt. Chinesische Behörden hatten CATL vergangenes Jahr die Verlängerung der im August 2025 abgelaufenen Genehmigung für den Abbau von Lithium ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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