Die Autobahn GmbH des Bundes hat erste Lose für das initiale Lkw-Ladenetz in Deutschland vergeben. Somit stehen für 124 unbewirtschaftete Rastanlagen entlang der Bundesautobahnen nun die Betreiber der künftigen E-Lkw-Schnellladestandorte fest. Wir haben alle bisher bekannten Details dazu. +++ Dieser Beitrag wird ständig aktualisiert ++++Bei der Ausschreibung für die ersten 124 unbewirtschafteten Rastanlagen haben sich fünf Bewerber durchgesetzt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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