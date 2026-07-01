Berlin - Der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak ruft zu friedlichen Protesten gegen den Bundesparteitag der AfD in Thüringen am Wochenende auf. Dabei sieht Banaszak auch in Blockaden ein legitimes Mittel.



Sein Aufruf sei, friedlich zu sein, sagte er dem Fernsehsender "Welt". Man solle dafür sorgen, dass ein starkes Bild einer wehrhaften, aber eben friedlichen Demokratie entstehe. "Und dazu können auch Blockaden zählen. Aber wir rufen dazu auf, zusammenzustehen. Das geht auch im Stehen. Man kann auch im Stehen ein starkes Signal senden gegen eine Partei, die droht, ganz viel von dem zu zerstören, was unser Land stark macht."



Demokratie lasse sich nicht von zu Hause aus verteidigen, so der Grünen-Politiker, und deswegen sei es richtig, dass sich Menschen engagieren. "Je mehr Menschen diesem Aufruf folgen, desto klarer wird das Bild, sicherlich von friedlichen Demonstrierenden dominiert sein, die sich Sorgen darum machen, in welchem Land wir demnächst leben werden. Diese Sorge teile ich. Und deswegen finde ich es richtig, dass Menschen dort hinkommen."





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