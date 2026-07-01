Der Dax startet ins neue Quartal. Obgleich sich der Index weiterhin oberhalb von 25.000 Punkten halten kann, mangelt es ihm in der aktuellen Phase ein wenig an Schwung und Dynamik. Das könnte sich allerdings jederzeit ändern, denn zahlreiche Konjunkturdaten könnten für Bewegung - in jedwede Richtung - sorgen.Der Monats- bzw. Quartalswechsel bringt es mit sich, dass die Finanzmärkte in dieser Phase mit zahlreichen Konjunkturdaten konfrontiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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