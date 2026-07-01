Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag leicht in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 25.075 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.
Die Investoren nähmen neue Datenveröffentlichungen zum Anlass, um sich wieder verstärkt in Dax-Schwergewichten zu positionieren, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "So führen zur Stunde die Aktien der Deutschen Telekom, von Airbus, SAP und Rheinmetall die Gewinnerliste an und können den Index erneut über die psychologische Barriere 25.000 heben." Zuvor waren Daten zur Stimmung in der europäischen Wirtschaft sowie zur Inflation im Euroraum veröffentlicht worden.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1394 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8777 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 72,33 US-Dollar; das waren 62 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die Investoren nähmen neue Datenveröffentlichungen zum Anlass, um sich wieder verstärkt in Dax-Schwergewichten zu positionieren, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "So führen zur Stunde die Aktien der Deutschen Telekom, von Airbus, SAP und Rheinmetall die Gewinnerliste an und können den Index erneut über die psychologische Barriere 25.000 heben." Zuvor waren Daten zur Stimmung in der europäischen Wirtschaft sowie zur Inflation im Euroraum veröffentlicht worden.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1394 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8777 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 72,33 US-Dollar; das waren 62 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
© 2026 dts Nachrichtenagentur