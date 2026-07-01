In Norwegen wurden im Juni insgesamt 18.875 Elektroautos neu zugelassen, was einem Anteil von 96,5 Prozent aller neu zugelassenen Pkw entspricht. Im ersten Halbjahr stieg die Elektro-Quote trotz eines leicht rückläufigen Gesamtmarkts auf 97,6 Prozent. Zugleich hat der Bestand im Land die Marke von einer Million E-Autos überschritten. Insgesamt kamen im Juni über alle Antriebsarten hinweg 19.558 Pkw neu auf die Straße, 6,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net