In China gelten seit dem heutigen 1. Juli 2026 zwei neue verbindliche Sicherheitsstandards, die die Anforderungen an Traktionsbatterien und E-Fahrzeuge hochschrauben. Ein zentraler Punkt ist dabei, dass Akkus keine Feuer- oder Explosionsgefahr mehr darstellen dürfen. Bei den beiden parallel in Kraft tretenden Normen handelt es sich um die "Sicherheitsanforderungen für Antriebsbatterien von Elektrofahrzeugen" (GB 38031-2025) und die "Sicherheitsanforderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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