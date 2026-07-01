Südkorea hat die Voraussetzungen für die staatliche Förderung von Elektrofahrzeugen verschärft. Künftig erhalten nur noch Hersteller und Importeure Zugang zum Förderprogramm, die eine neue Bewertung des Umweltministeriums bestehen. In der Kategorie der Elektro-Pkw erfüllten zehn Unternehmen die Anforderungen. BYD gehört nicht dazu. Das südkoreanische Ministerium für Klima, Energie und Umwelt hat erstmals eine Bewertung für Hersteller und Importeure ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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