Tipp: 5 Spirituosen-Aktien: Nike: China belastet | CMC: Aktie hebt in Depot ab | Siemens: Aktienrückkauf

Nike findet nicht in die Spur zurück. Weiterhin drückt der Schuh in China. Die Anleger sind nicht begeistert. Besser gemacht hat es dagegen Constellation Brands. Unser Thema des Tages daher: Spirituosen-AktienConstellation Brands legt vor - wer legt nach? 5 spannende Spirituosen-Aktien Nach starken Zahlen vom Branchenprimus schauen wir heute auf eine Branche, die zuletzt stark gelitten hat: Spirituosen-Aktien. Welche Aktien treffen den Geschmack der Verbraucher und könnten für reichlich Prozente im Depot sorgen? Wir füllen die Gläser mit einer Bierwette, einer Wein-Turnaround-Spekulation und einer riskanten Whiskey-Aktie. Bloom Energy steht wieder unter Strom - Brokfield-Deal …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran