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Markus Weingran
01.07.2026 15:27 Uhr
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Tipp: 5 Spirituosen-Aktien: Nike: China belastet | CMC: Aktie hebt in Depot ab | Siemens: Aktienrückkauf

Nike findet nicht in die Spur zurück. Weiterhin drückt der Schuh in China. Die Anleger sind nicht begeistert. Besser gemacht hat es dagegen Constellation Brands. Unser Thema des Tages daher: Spirituosen-AktienConstellation Brands legt vor - wer legt nach? 5 spannende Spirituosen-Aktien Nach starken Zahlen vom Branchenprimus schauen wir heute auf eine Branche, die zuletzt stark gelitten hat: Spirituosen-Aktien. Welche Aktien treffen den Geschmack der Verbraucher und könnten für reichlich Prozente im Depot sorgen? Wir füllen die Gläser mit einer Bierwette, einer Wein-Turnaround-Spekulation und einer riskanten Whiskey-Aktie. Bloom Energy steht wieder unter Strom - Brokfield-Deal …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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