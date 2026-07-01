Vattenfall InCharge und WirelessCar haben ein Pilotprojekt für automatisiertes Laden von Elektrofahrzeugen abgeschlossen. Der cloudbasierte Dienst "Seamless Charging" soll den Ladevorgang künftig ohne Ladekarte oder App ermöglichen. Nach Unternehmensangaben haben mehr als 700 Fahrerinnen und Fahrer in Schweden, den Niederlanden und Deutschland den Service im Frühjahr getestet. Der Dienst automatisiert sowohl die Authentifizierung als auch den Start, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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