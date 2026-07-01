Die niederländische Internet-Beteiligungsholding hat im Geschäftsjahr bis Ende März vor allem im E-Commerce deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz stieg um 12 % auf 9,7 Mrd. €, das bereinigte EBITDA hat sich auf knapp 1,1 Mrd. € mehr als verdoppelt. Unter dem Strich blieb Tencent aber der entscheidende Ergebnistreiber. Die 23%-Beteiligung am chinesischen Internetkonzern steuerte weiter Milliardengewinne bei, auch wenn der Nettogewinn wegen geringerer Tencent-Verkäufe leicht unter dem Vorjahr lag. Strategisch will Prosus die Abhängigkeit von Tencent senken. Dazu gehören Zukäufe wie Just Eat Takeaway, Investitionen in Europa und Lateinamerika sowie Aktienrückkäufe aus Tencent-Verkäufen. Die Aktie wird weiter mit einem Abschlag zum Wert des Tencent-Pakets gehandelt.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 27.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
US-Aktienmarkt signalisiert Führungswechsel
BAYER: Befreiungsschlag - wie viel Luft nach oben?
2G ENERGY: Das Geschäft brummt
Müll macht Millionäre
Mexikos WM-Favoriten unter der Lupe
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