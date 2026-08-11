Zürich - Mit diesem Schritt entwickelt sich Just Eat vom klassischen Bestellmarktplatz zum intelligenten Technologieunternehmen für den Alltag weiter: Der neue Sprachassistent fungiert als persönlicher «Concierge» und führt Kundinnen zielgerichtet durch das gesamte Angebot. Die auf OpenAI basierenden Sprachmodelle interpretieren spontan formulierte Wünsche und den Kontext einer Bestellung - etwa Anlass, Zeitpunkt und Ort - und empfehlen Angebote ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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