Der Karten- und Navigationsanbieter Here Technologies gibt eine Partnerschaft mit der E-Mobilitätsplattform Cariqa bekannt. Auf diese Weise wird die mobile Navigations-App und der Routenplaner von Here künftig um eine Zahlungsoption für Ladevorgänge erweitert. Durch die Kooperation beider Seiten wird die Zahlungsinfrastruktur von Cariqa mit der App von Here ("Here WeGo") verbunden. In der Praxis können E-Auto-Fahrer in der App Ladestationen finden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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