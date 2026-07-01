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Swiss Life Deutschland schliesst Akquisition der TELIS Gruppe erfolgreich ab



01.07.2026 / 17:45 CET/CEST





Zürich, 1. Juli 2026 Swiss Life Deutschland hat die am 21. Mai 2026 angekündigte Akquisition der TELIS Gruppe per 1. Juli 2026 erfolgreich abgeschlossen. Die TELIS Gruppe mit Sitz in Regensburg gehört mit ihren rund 1800 zertifizierten Beraterinnen und Beratern zu den führenden Finanzberatungsunternehmen Deutschlands. Zur Gruppe gehören unter anderem TELIS FINANZ, Deutsches Maklerforum AG (DMF) sowie die DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG.



Mit dieser Akquisition festigt Swiss Life Deutschland ihre Position als ein führendes Finanzberatungsunternehmen in Deutschland mit rund 8000 zertifizierten Beraterinnen und Beratern und jährlichen Fee-Erträgen von über EUR 1 Milliarde (2025, inklusive TELIS). Swiss Life Deutschland plant, die Marken und die vertriebliche Eigenständigkeit der TELIS Gruppe zu bewahren.

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Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus und Chase de Vere vermitteln ihren Kundinnen und Kunden auch passende Produkte von Partnerunternehmen. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.



Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch verschiedene Tochtergesellschaften. Die Gruppe beschäftigt rund 11 000 Mitarbeitende und verfügt über ein Vertriebsnetz mit rund 17 000 Beraterinnen und Beratern. Unternehmensfilm von Swiss Life Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

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