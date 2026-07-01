Swiss Life Holding AG
/ Schlagwort(e): Ankauf
Zürich, 1. Juli 2026
Swiss Life Deutschland hat die am 21. Mai 2026 angekündigte Akquisition der TELIS Gruppe per 1. Juli 2026 erfolgreich abgeschlossen.
Die TELIS Gruppe mit Sitz in Regensburg gehört mit ihren rund 1800 zertifizierten Beraterinnen und Beratern zu den führenden Finanzberatungsunternehmen Deutschlands. Zur Gruppe gehören unter anderem TELIS FINANZ, Deutsches Maklerforum AG (DMF) sowie die DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG.
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|Unternehmen:
|Swiss Life Holding AG
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|8022 Zürich
|Schweiz
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|E-Mail:
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|www.swisslife.com
|ISIN:
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|1485278
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|SIX Swiss Exchange
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|2358272
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2358272 01.07.2026 CET/CEST