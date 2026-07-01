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Lampetia AG hebt Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich an



01.07.2026 / 19:30 CET/CEST

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Lampetia AG hebt Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich an



Hamburg, 1. Juli 2026 - Einer 100%igen Tochtergesellschaft der Lampetia AG ("LIAG", ISIN DE000A2DA406 ) fließt im laufenden Geschäftsjahr ein Sonderertrag aus einer performanceabhängigen Gebühr zu.

Vor diesem Hintergrund erwartet die LIAG, dass der Jahresüberschuss der Tochtergesellschaft im laufenden Geschäftsjahr die ursprüngliche Planung von rund 700 TEUR (nach Steuern) deutlich übertreffen wird. Nach aktuellem Kenntnisstand geht der Vorstand von einem Jahresüberschuss im Bereich von etwa 3,0 Mio. Euro aus.

Da die LIAG keinen Konzernabschluss erstellt, wird das Ergebnis erst nach einer Dividendenausschüttung der Tochtergesellschaft zu einem späteren Zeitraum Wirkung im Jahresabschluss der LIAG zeigen.

Die Anpassung der Ergebnisprognose resultiert ausschließlich aus dem genannten Sondereffekt aus der Performancefee. Eine solche Performancefee steht der Tochtergesellschaft aufgrund der deutlich positiven Entwicklung des Investmentfonds LI Multi Leaders Fund (ISIN DE000A0MUXXX ) bei Erreichen einer bestimmten Wertsteigerung zu. Das operative Kerngeschäft entwickelt sich im Rahmen der bisherigen Erwartungen.



Lampetia AG

Andre Baalhorn, Vorstand

Heidenkampsweg 75

20097 Hamburg

E-Mail: ir@lampetia-ag.de

Website: https://lampetia-ag.de