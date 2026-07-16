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Lampetia AG: Einigung über die Beendigung von Rechtsstreitigkeiten



16.07.2026 / 22:00 CET/CEST

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Lampetia AG: Einigung über die Beendigung von Rechtsstreitigkeiten



Hamburg, 16. Juli 2026 - Im Rahmen einer zwischen der Mehrheitsaktionärin und weiteren Aktionären der Lampetia AG ("LIAG", ISIN DE000A2DA406 ) erzielten Einigung hat sich die LIAG heute mit den jeweiligen Verfahrensbeteiligten auf die Beendigung sämtlicher anhängiger Rechtsstreitigkeiten geeinigt. Dies betrifft insbesondere die aktienrechtlichen Anfechtungsklagen gegen die Beschlüsse der Hauptversammlungen der LIAG vom 25. Juni 2024 und 18. November 2025 sowie die mit Ad-hoc-Mitteilung vom 4. April 2025 bekanntgemachte und in der Beschwerdeinstanz anhängige Anordnung einer Sonderprüfung.



Lampetia AG

Andre Baalhorn, Vorstand Heidenkampsweg 75

20097 Hamburg E-Mail: ir@lampetia-ag.de

Website: https://lampetia-ag.de



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