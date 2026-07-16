EQS-Ad-hoc: Lampetia AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Lampetia AG: Einigung über die Beendigung von Rechtsstreitigkeiten
Heidenkampsweg 75
E-Mail: ir@lampetia-ag.de
Ende der Insiderinformation
16.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lampetia AG
|Heidenkampsweg 75
|20097 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 123 92 163
|E-Mail:
|ir@lampetia-ag.de
|ISIN:
|DE000A2DA406
|WKN:
|A2DA40
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
|LEI Code:
|8945004P7OSYLT6FLD13
|EQS News ID:
|2367148
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2367148 16.07.2026 CET/CEST