LAMPETIA AG: Halbjahresfinanzbericht auf neuer Webseite

Hamburg, 30.09.2025 - Die LAMPETIA AG (ehemals LEHNER INVESTMENTS AG, ISIN DE000A2DA406) gibt bekannt, dass sie ihre Unternehmenskommunikation und alle offiziellen Veröffentlichungen künftig ausschließlich über ihre neue Webseite www.lampetia-ag.de tätigen wird. Auf der neuen Webseite wird mit heutigem Datum der Halbjahresabschluss zum 30.06.2025 veröffentlicht.

Alle Informationen, darunter Pflichtveröffentlichungen, Corporate News und Investor Relations-Material, werden ab sofort nur noch auf der neuen Domain bereitgestellt. Die frühere Homepage wird für die Veröffentlichung neuer Inhalte nicht mehr genutzt.

Dieser Schritt unterstreicht die Konzentration des Unternehmens auf die Marke LAMPETIA AG und vereinfacht den Zugang zu aktuellen Unternehmensinformationen für alle Stakeholder.

Kontakt für Presseanfragen:

Lampetia AG

Andre Baalhorn

Heidenkampsweg 75

20097 Hamburg

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

ISIN: DE000A2DA406

