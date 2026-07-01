DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Insolvenzverfahren eröffnet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Insolvenz

sdm SE: Insolvenzverfahren eröffnet

München (pta000/01.07.2026/19:55 UTC+2)

Das zuständige Amtsgericht Köln hat heute die Beschlüsse zur Eröffnung der Insolvenzverfahren bei der sdm SE sowie deren Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG, W & W Dienstleistungen GmbH und Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH erlassen. Die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis geht damit für diese Gesellschaften auf die Insolvenzverwalterin Dr. Ruth Rigol von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH in Köln über.

Für die sdm SE hat die Insolvenzverwalterin Masseunzulänglichkeit angezeigt. Die Gesellschaft geht nicht davon aus, dass Aktionäre an einer Schlussverteilung gemäß -- 199 Insolvenzordnung partizipieren werden.

Für die Tochtergesellschaft sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG sowie deren Komplementärin W & W Dienstleistungen GmbH hat die Insolvenzverwalterin erklärt, dass die Geschäftstätigkeit im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens weitergeführt werden soll.

Bei der Tochtergesellschaft Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH wurde im Rahmen des M&A Prozesses ein Asset Deal mit dem Verkauf aller wesentlichen Assets inklusive des Übergangs sämtlicher Mitarbeiter der Gesellschaft abgeschlossen. Der wirtschaftliche Übergang erfolgt zum 01.07.2026, der rechtliche Übergang wird kurzfristig erfolgen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

(Ende)

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Aussender: sdm SE Ranertstraße 5 81249 München Deutschland Ansprechpartner: Tobias Bodamer Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: investorrelations@sdm-se.de Website: www.sdm-se.de ISIN(s): DE000A3CM708 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

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July 01, 2026 13:55 ET (17:55 GMT)