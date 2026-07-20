The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.07.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.07.2026
ISIN Name
CA03967C2076 ARCTIC FOX LITHIUM NEW
CA84921X1078 SPOTLITE360 IOT SOLUTIONS
CH1453356XXX LEON.SEC(GG).O.END ETP Z.
DE000A3CM708 SDM SE INH O.N.
GB00BD9G2S12 GATES IND.CORP PLC DL-,01
US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.07.2026
ISIN Name
CA03967C2076 ARCTIC FOX LITHIUM NEW
CA84921X1078 SPOTLITE360 IOT SOLUTIONS
CH1453356XXX LEON.SEC(GG).O.END ETP Z.
DE000A3CM708 SDM SE INH O.N.
GB00BD9G2S12 GATES IND.CORP PLC DL-,01
US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001
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