The following instruments on XETRA do have their first trading 21.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.07.2026
Aktien
1 KYG202881XXX ChaiLease Holding Co. Ltd.
2 CA55293N1096 MDA Space Ltd.
3 CA3560634048 Fredonia Mining Inc.
4 BMG391041073 Gates Industrial Corp. Ltd.
5 CA6539461039 NiobiumX Mining Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3438591XXX John Deere Bank S.A.
2 US48128BAXXX JPMorgan Chase & Co.
3 US48128BAXXX JPMorgan Chase & Co.
4 US48128BAXXX JPMorgan Chase & Co.
5 NO0013757XXX NES Fircroft Bondco AS
6 US459058MXXX International Bank for Reconstruction and Development
7 US693475CXXX The PNC Financial Services Group Inc.
8 US693475CXXX The PNC Financial Services Group Inc.
9 USU07264AXXX Bayer US Finance LLC
10 USU07264AXXX Bayer US Finance LLC
11 USU07264AXXX Bayer US Finance LLC
12 USU07264AXXX Bayer US Finance LLC
13 USU07264AXXX Bayer US Finance LLC
14 DE000CZ46XXX Commerzbank AG
15 LU3332965XXX Amundi Core MSCI USA Swap UCITS ETF Acc
16 LU3332966XXX Amundi Core MSCI USA Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc
17 IE0008EKJXXX CoinShares Bitcoin Mining UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.07.2026
Aktien
1 KYG202881XXX ChaiLease Holding Co. Ltd.
2 CA55293N1096 MDA Space Ltd.
3 CA3560634048 Fredonia Mining Inc.
4 BMG391041073 Gates Industrial Corp. Ltd.
5 CA6539461039 NiobiumX Mining Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3438591XXX John Deere Bank S.A.
2 US48128BAXXX JPMorgan Chase & Co.
3 US48128BAXXX JPMorgan Chase & Co.
4 US48128BAXXX JPMorgan Chase & Co.
5 NO0013757XXX NES Fircroft Bondco AS
6 US459058MXXX International Bank for Reconstruction and Development
7 US693475CXXX The PNC Financial Services Group Inc.
8 US693475CXXX The PNC Financial Services Group Inc.
9 USU07264AXXX Bayer US Finance LLC
10 USU07264AXXX Bayer US Finance LLC
11 USU07264AXXX Bayer US Finance LLC
12 USU07264AXXX Bayer US Finance LLC
13 USU07264AXXX Bayer US Finance LLC
14 DE000CZ46XXX Commerzbank AG
15 LU3332965XXX Amundi Core MSCI USA Swap UCITS ETF Acc
16 LU3332966XXX Amundi Core MSCI USA Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc
17 IE0008EKJXXX CoinShares Bitcoin Mining UCITS ETF
© 2026 Xetra Newsboard