Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA03967C2076 NiobiumX Mining Inc. 20.07.2026 CA6539461XXX NiobiumX Mining Inc. 21.07.2026 Tausch 1:1
GB00BD9G2S12 Gates Industrial Corporation PLC 20.07.2026 BMG391041XXX Gates Industrial Corp. Ltd. 21.07.2026 Tausch 1:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA03967C2076 NiobiumX Mining Inc. 20.07.2026 CA6539461XXX NiobiumX Mining Inc. 21.07.2026 Tausch 1:1
GB00BD9G2S12 Gates Industrial Corporation PLC 20.07.2026 BMG391041XXX Gates Industrial Corp. Ltd. 21.07.2026 Tausch 1:1
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