Seattle - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Belgien die Mannschaft aus dem Senegal im Sechzehntelfinale mit 3:2 nach Verlängerung geschlagen. Nach 90 Minuten stand es 2:2 - und nach 85 Minuten noch 2:0 für die Afrikaner.



Die zeigten von Beginn an eigentlich eine engagierte Leistung und gingen in der 25. Minute durch Habib Diarra verdient gegen Belgien in Führung. Nach einer langen Ballbesitzphase flankte Sadio Mané von der linken Seite, Ismaila Sarr köpfte den Ball an den Pfosten, und Diarra nutzte den Abpraller, um den Ball über die Linie zu drücken.



In der zweiten Halbzeit erhöhte Senegal in der 51. Minute auf 2:0. Ismaila Sarr nahm einen langen Pass von Niakhaté gekonnt mit der Brust an und schoss den Ball unhaltbar in den Winkel. Belgien bemühte sich, den Anschluss zu finden, doch die Senegalesen verteidigten kompakt und ließen kaum Chancen zu.



Erst in den letzten Minuten brachte sich Belgien binnen weniger Sekunden wieder ins Spiel: Romelu Lukaku traf in der 86. Minute, Youri Tielemans in der 89. Minute - mit dem Ausgleich rettet sich Belgien in die Verlängerung.



Und in der besorgte der Videoschiedsrichter den Belgiern einen Elfmeter nach Foul an Youri Tielemans, die Aufnahmen wurden minutenlang gecheckt. Tielemans verwandelte selber - und die "Roten Teufel" waren damit eine Runde weiter.



Belgien trifft am Montag im Achtelfinale auf den Gewinner der Partie USA gegen Bosnien-Herzegowina.





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