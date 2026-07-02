Gehaltvoller Gamechanger...: Nach diesem Bohrloch mit dieser Firma auf die 'Filo Sur'-Kupferkarte setzen!

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Mit 86 m zu 0,7% Kupfer, 0,55 g/t Gold, 2,7 g/t Silber und 169 ppm Molybdän hat Mogotes Metals einen sehr starken Teilerfolg. Das Bohrloch endet in Mineralisierung - und weitere Analysen steht aus.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Mogotes Metals Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 02. Juli 2026, 5:34 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kupfer bleibt einer der strategisch spannendsten Rohstoffe dieser Dekade. Stromnetze, Rechenzentren, Elektromobilität, Energiespeicher und erneuerbare Energien brauchen enorme Mengen des roten Metalls. Genau deshalb ist bemerkenswert, dass die globalen Explorationsbudgets für Kupfer im Jahr 2025 laut S&P Global trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds auf rund 3,3 Mrd. USD stiegen - ein Plus von 2%.

Quelle: S&P Global, "Sustained copper exploration signals confidence in market prospects", Januar 2026; Eigene Darstellung

Der Grund liegt auf der Hand: Kupfer ist nicht einfach ein zyklisches Industriemetall, sondern ein Engpassmetall der Elektrifizierung. Während klassische Konjunktursorgen den Preis immer wieder kurzfristig belasten können, bleibt die langfristige Nachfragekurve strukturell robust. Moderne Datenzentren erhöhen diesen Druck zusätzlich, weil nicht nur Serverräume, sondern auch Netzanschlüsse, Transformatoren, Verkabelung, Kühlung und Notstromsysteme metallintensiv sind.

BloombergNEF skizziert genau diese Schere: steigende Nachfrage auf der einen, eine begrenzte Primärproduktion auf der anderen Seite.

Quelle: BloombergNEF; Eigene Darstellung

Für den Markt wird daher immer wichtiger, welche Explorationsprojekte überhaupt das Potenzial besitzen, eines Tages in eine neue Ressourcenbasis hineinzuwachsen.

Mogotes Metals trifft den Nerv des Marktes!

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) adressiert mit seinem Flaggschiffprojekt "Filo Sur' genau dieses Suchfeld: ein großes Kupfer-Gold-Silber-Explorationsprojekt im argentinisch-chilenischen "Vicuña'-Distrikt, unmittelbar südlich beziehungsweise entlang des geologischen Trends von "Filo del Sol'. Dieser Distrikt zählt nach den jüngsten "Vicuña'-Daten von Lundin Mining und BHP zu den bedeutendsten neuen Kupfer-Gold-Silber-Entwicklungsregionen der Welt.

Ergebnisse und Ressourcen benachbarter Projekte sind nicht automatisch auf "Filo Sur' übertragbar. Sie erklären aber, warum jeder neue starke Bohrtreffer in diesem geologischen Umfeld von Investoren besonders aufmerksam verfolgt wird.

FS_DDH_016: starker Treffer mit offenem Ende!

Der bislang wichtigste Paukenschlag stammt vom Zielgebiet Albor: Für die ersten 194 m des insgesamt 464 m tiefen Bohrlochs FS_DDH_016 meldete Mogotes eine zusammenhängende mineralisierte Zone ab 108 m Tiefe. Der Kernabschnitt lieferte 86 m mit 0,7% Cu, 0,55 g/t Au, 2,7 g/t Ag und 169 ppm Mo - inklusive 43 m mit 1,1% Cu, 0,82 g/t Au, 4,0 g/t Ag und 281 ppm Mo ab 111 m.

Besonders spannend ist dabei nicht nur die Gehaltshöhe, sondern die Kombination aus Kupfer, Gold, Silber und Molybdän, der oberflächennahe Beginn ab 108 m und der Umstand, dass der berichtete Abschnitt am Ende der bisher vorliegenden Analysen noch in Mineralisierung endet. Für die Zone von 194 m bis 464 m waren die Analysen nach Unternehmensangaben noch ausstehend. Genau hier liegt der nächste Hebel für den Newsflow - positiv wie negativ.

Quelle: Mogotes Metals

Geologisch stützt Mogotes die positive Lesart durch mehrere Alterations- und Mineralisierungsstadien im Bohrkern. Im Kern wurden unter anderem Kupfersulfide und Merkmale beschrieben, die auf ein größeres Cu-Au-Ag-Mo-Mineralsystem hindeuten können.

Bild-Quelle: Mogotes Metals; Eigene Darstellung

Auch die niedrigen Arsenwerte im analysierten Abschnitt - Median laut Unternehmen: 2 ppm As - sind für die weitere Interpretation im Vicuña-Kontext positiv.

Warum die Lage so viel Fantasie erzeugt!

Die Nachbarschaft zählt. BHP und Lundin Mining haben die Filo Corp. übernommen und "Filo del Sol' zusammen mit Josemaria in das 50/50-Joint-Venture "Vicuña' eingebracht. BHP bezifferte die Gegenleistung für die Filo-Übernahme auf 4,0 Mrd. CAD, ohne die bereits von BHP und Lundin gehaltenen Filo-Aktien. Die ursprünglich kommunizierte Gesamtbewertung wurde am Markt mit rund 4,5 Mrd. CAD angegeben.

Quelle: Mogotes Metals

Noch wichtiger ist die Größenordnung des Distrikts: Lundin Mining veröffentlichte 2026 eine integrierte technische Studie für "Vicuña'. Darin werden für die ersten 25 vollen Betriebsjahre durchschnittlich 400.000 t Kupfer, 700.000 oz Gold und 22 Mio. oz Silber pro Jahr skizziert. Zudem beschreibt Lundin "Vicuña' als potenzielles Multi-Generationen-Asset mit einem anfänglichen Minenleben von mehr als 70 Jahren. Diese Daten zeigen, in welcher geologischen Liga "Filo Sur' liegt.

"Cruz del Sur': zweiter "Proof-of-Concept' in der ersten Saison!

Noch vor FS_DDH_016 hatte Mogotes (WKN: A3ENQ6) mit "Cruz del Sur' und "Stockwork Hills'bereits ein großflächiges, flach liegendes Gold-Kupfer-System gemeldet. Die rund 4,0 x 0,5 km große geophysikalische Anomalie ist zu einem erheblichen Teil durch Deckschichten verborgen und bleibt nach Unternehmensangaben entlang des Streichens sowie in der Tiefe offen.

Quelle: Mogotes Metals

Bohrloch FS_DDH_007 traf eine oberflächennahe Gold-Zink-Brekzie über 120 m mit 0,52 g/t Au und 0,18% Zn ab 24 m, inklusive 24 m zu 1,01 g/t Au und 0,34% Zn ab 98 m. Bohrloch FS_DDH_006 bestätigte darunter ein Gold-Kupfer-Porphyrsystem über 258 m mit 0,36 g/t Au und 744 ppm Cu ab 158 m, inklusive 62 m zu 0,62 g/t Au und 800 ppm Cu ab 164 m.

Damit hat Mogotes in seiner ersten voll finanzierten Bohrsaison bei "Filo Sur' nicht nur einen einzelnen Treffer gelandet, sondern zwei Zielbereiche mit eigenständiger Entdeckungsfantasie aufgebaut.

Quelle: Mogotes Metals

Für einen Junior-Explorer ist genau das entscheidend: Mehrere Ziele erhöhen die Chance auf fortlaufenden Nachrichtenfluss - und sie verringern die Abhängigkeit von einem einzigen Bohrloch.

Newsflow als Kurstreiber?

Nach Unternehmensangaben wurden in der 2025/2026-Saison insgesamt 6.207 m gebohrt. Zum Zeitpunkt der FS_DDH_016-Meldung waren davon 2.652 m berichtet. Weitere Meter sollten in den folgenden Monaten ausgewertet und veröffentlicht werden. Für Anleger bedeutet das: Die Story kann kurzfristig stark von neuen Assays, Zieldefinitionen und geologischen Interpretationen leben.

Auch externe Marktbeobachter haben die Fantasie aufgegriffen. Ein Beitrag auf Seeking Alpha sieht Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) als spekulative Chance und diskutiert zusätzliche Bohrergebnisse sowie strategische Szenarien als mögliche Katalysatoren.

Der positive Kern bleibt: "Filo Sur' liegt in einem außergewöhnlich prominenten Distrikt, FS_DDH_016 hat einen sehr starken ersten Teilerfolg geliefert, "Cruz del Sur' zeigt zusätzliche Entdeckungsbreite, und mehrere ausstehende Ergebnisse können den Nachrichtenfluss antreiben. Genau diese Mischung macht Mogotes Metals für risikobereite Rohstoffanleger jetzt hochspannend.

Ein anderes mögliches Szenario sehen die Analysten von Seeking Alpha darin, dass - sofern die ausstehenden Ergebnisse tatsächlich Filo Surs Mega-Mineralisierung bestätigen - Mogotes ein heißer Übernahmekandidat für BHP oder Lundin Mining werden könnte. Schließlich investieren beide Unternehmen bereits Milliarden in die Entwicklung von "Filo del Sol' im Speziellen und des "Vicuña-Distrikts' im Allgemeinen. Eine angrenzende Weltklasse-Lagerstätte in ihr Landpaket zu integrieren, wäre daher ein konsequenter Schritt. Der schließlich könnte Mogotes' Börsenbewertung von aktuell rund 288 Mio. CAD auf bis zu 1 Mrd. CAD nach oben katapultieren, mit weiterer Luft nach oben.

Von Mogotes Metals bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Mogotes Metals.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-excellent-drilling-result-demonstrates-the-potential-more-results-coming-soon/

Fazit: Der Markt liebt genau solche Kupfergeschichten!

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) bringt derzeit mehrere Elemente zusammen, die im Explorationssektor besonders starke Aufmerksamkeit erzeugen können: ein großes Landpaket im "Vicuña'-Distrikt, die direkte geologische Nachbarschaft zu Weltklasseprojekten, einen hochgradigen ersten Teilerfolg bei Albor, zusätzliche Resultate aus "Cruz del Sur' und einen Nachrichtenfluss, der noch längst nicht abgeschlossen ist.

Sollten die noch ausstehenden Bohrdaten das bisherige Bild erhärten, könnte "Filo Sur' deutlich sichtbarer auf dem Radar institutioneller und spekulativer Rohstoffinvestoren auftauchen. Genau deshalb gehört Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) auch aus unserer Sicht zu den chancenreichsten, aber auch spekulativen Kupfer-Gold-Explorationsgeschichten im "Vicuña'-Distrikt. Für Anleger mit hoher Risikotoleranz ist das eine Story, die man jetzt eng verfolgen sollte.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Wichtiger Risiko- und Einordnungshinweis

Trotz der sehr vielversprechenden Bohrdaten bleibt Mogotes Metals ein hochspekulativer Explorer. Für "Filo Sur' liegt bislang keine eigene Ressourcenschätzung, keine Wirtschaftlichkeitsstudie, keine Machbarkeitsstudie und keine Produktionsentscheidung vor. Ausstehende Analysen können schwächer ausfallen als erwartet. Hinzu kommen Explorations-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Länder-, Genehmigungs-, Umwelt-, Metallpreis- und Liquiditätsrisiken bis hin zum Totalverlust. Aussagen zu möglichen zukünftigen Entwicklungen sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Annahmen, die sich jederzeit als falsch erweisen können.

Quellen, Methodik und Annahmen

- Mogotes Metals Inc., Pressemitteilung vom 14. Mai 2026: High-Grade, Shallow, Copper-Gold-Silver-Molybdenum Discovery in Drill Intercept at "Filo Sur' Project, "Vicuña' District.

- Mogotes Metals Inc., Pressemitteilung vom 1. Mai 2026: "Vicuña' Update: Initial Drilling Finds Large-Scale, Shallow Gold-Copper System.

- Mogotes Metals Inc., Unternehmenspräsentation und Projektgrafiken; wissenschaftliche/technische Angaben laut Unternehmen und Qualified-Person-Hinweisen.

- Lundin Mining, Pressemitteilung vom 16. Februar 2026: "Vicuña' Integrated Technical Study Results.

- BHP, Pressemitteilung vom 15. Januar 2025: BHP and Lundin Mining complete the acquisition of Filo Corp. and the formation of a 50/50 joint venture.

- S&P Global, BloombergNEF, Wood Mackenzie/Data Centre Magazine, Reuters/CRU sowie öffentlich zugängliche Marktquellen zu Kupfernachfrage, Datenzentren und Netzinfrastruktur.

- Seeking Alpha, 29. Mai 2026: Mogotes Metals: Possibly The Next Major Deposit In The "Vicuña' District. Hinweis: externe, interessengebundene Meinung; keine Prognose von JS Research.

- Methodik/Annahmen: qualitative werbliche Einordnung auf Basis von Unternehmensmeldungen, Präsentationen, technischen Veröffentlichungen, Marktstudien und öffentlich zugänglichen Drittquellen; keine eigenen Bohrdatenprüfungen, keine eigenen Ressourcen-/Kursmodelle, keine eigene Wirtschaftlichkeitsrechnung. Stand der fachlichen Prüfung: 30. Juni 2026. Update-Policy: kein regelmäßiges Update geplant; spätere Unternehmensmeldungen können die Einschätzung verändern.

Risikohinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Dieser Werbeartikel wurde am 30. Juni 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt und ist für eine geplante Veröffentlichung am 02. Juli 2026 vorgesehen. Gemäß §86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt.

Anzeige/Werbung/Marketingmitteilung: Diese Veröffentlichung erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc. und ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die Veröffentlichung dient werblichen Informationszwecken und soll die Marktattraktivität des besprochenen Unternehmens erhöhen. Sie ersetzt keine eigene Recherche und keine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson.

Vergütung und Interessenkonflikte: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Mogotes Metals Inc. JS Research GmbH erhält für die Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC. Eigene Positionen: Jörg Schulte hält Longpositionen in Mogotes Metals Inc., aber deutlich unter 0,5% des Grundkapitals. Market-Making-, Investment-Banking- oder sonstige vergleichbare Beziehungen von JS Research GmbH zu Mogotes Metals Inc. bestehen nach bestem Wissen nicht. JS Research GmbH, Autoren, Mitarbeiter, Auftraggeber oder diesen nahestehende Personen können jederzeit Wertpapiere des besprochenen Unternehmens erwerben oder veräußern; daraus entstehen Interessenkonflikte.

Besondere Risiken: Investments in Explorations-, Rohstoff-, Small-Cap- und Micro-Cap-Gesellschaften sind hochspekulativ. Der Kurs kann stark schwanken; die Liquidität kann gering sein. Es besteht das Risiko erheblicher Verluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Zusätzlich bestehen Explorationsrisiken, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Rohstoffpreisrisiken, Währungsrisiken, Länder- und Rechtsrisiken, Umwelt- und Genehmigungsrisiken, operative Risiken, politische Risiken sowie Risiken aus Naturereignissen, Infrastrukturengpässen und Kapitalmarktbedingungen.

Mineralische Projekte: Bei "Filo Sur' handelt es sich um ein Explorationsprojekt. Für "Filo Sur' liegt nach den in dieser Veröffentlichung berücksichtigten Informationen keine eigene Mineralressource, keine Reservenschätzung, keine Wirtschaftlichkeitsstudie und keine Produktionsentscheidung vor. Bohrlochabschnitte entsprechen nicht zwingend wahren Mächtigkeiten. Ergebnisse benachbarter oder vergleichbarer Projekte, einschließlich Filo del Sol, Josemaria oder anderer "Vicuña'-Projekte, sind nicht notwendigerweise auf "Filo Sur' übertragbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über mögliche zukünftige Entwicklungen, ausstehende Bohrergebnisse, mögliche Neubewertungen, Projektfortschritte, Markttrends, Rohstoffnachfrage und strategische Szenarien. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Erstellung und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Es besteht keine Pflicht zur Aktualisierung dieser Veröffentlichung.

Quellen und Haftung: Alle Informationen stammen aus Quellen, die JS Research GmbH zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig hält, insbesondere Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, regulatorische Veröffentlichungen und öffentlich zugängliche Marktdaten. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Nutzung dieser Veröffentlichung für Anlageentscheidungen entstehen, ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen.

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