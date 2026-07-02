Wild springen die Chip- und KI-Aktien Auf und Ab. Es ist extrem volatil, während die Deutschen raus aus der Fussball-WM sind. Unterdessen hat Nike ganz ordentliche Zahlen vorgelegt, die in Teilen die Erwartungen der Wall Street übertroffen haben. Doch dem weltgrößten Sportartikelhersteller ist noch immer nicht die nachhaltige Wende gelungen, der Absatz ist vor allem in China massiv am Schrumpfen. Ich habe meine Nike-Position in den vergangenen Monaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer