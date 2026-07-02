Meta rückt nach einem deutlichen Kursanstieg wieder in den Fokus. Welche Rolle spielt dabei das mögliche Cloud-Geschäft?Den vollständigen Artikel lesen ...
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