Die Deutsche Bank stuft die Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöht das Kursziel von 45 auf 60 €. Das war zu erwarten. Ausschlaggebend ist die jüngste Entscheidung des US Supreme Court, die als wichtiger Schritt zur Eindämmung der Glyphosat-Risiken gewertet wird. Nach Einschätzung der Analysten steigen damit die Chancen, dass ein Vergleich Bestand hat und die Belastungen durch bestehende Rückstellungen begrenzt bleiben.
Gleichzeitig verweisen sie auf attraktive Wachstumsperspektiven im Pharma- und Agrargeschäft sowie die im Branchenvergleich weiterhin günstige Bewertung. Im Bloomberg-Konsens empfehlen derzeit 16 Analysten die Aktie zum Kauf, 4 zum Halten und 1 zum Verkauf. Wir sind längst investiert und bleiben es.
Volker Schulz
Redaktionsleiter https://www.bernecker.info/
Gleichzeitig verweisen sie auf attraktive Wachstumsperspektiven im Pharma- und Agrargeschäft sowie die im Branchenvergleich weiterhin günstige Bewertung. Im Bloomberg-Konsens empfehlen derzeit 16 Analysten die Aktie zum Kauf, 4 zum Halten und 1 zum Verkauf. Wir sind längst investiert und bleiben es.
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