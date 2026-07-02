ZEAL wird voraussichtlich ein starkes Q2 liefern, unterstützt durch ein ungewöhnlich starkes Lotterieumfeld, da 12 Jackpot-Spitzen, angeführt von der ersten Höchstgrenze des Lotto 6aus49 in drei Jahren, eine starke Umsatzdynamik und eine günstige Mischung fördern. Wir prognostizieren einen Gesamtumsatz von 65-66 Mio. EUR, was einem Anstieg von ca. 30% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, mit EBITDA-Margen über dem normalisierten Niveau von etwa 30% (-5 pp im Jahresvergleich), da der operative Hebel höhere Marketing- und Produktinvestitionen ausgleicht. Nach dem jüngsten Rückgang des Aktienkurses um ca. 15% sehen wir einen attraktiven Einstiegszeitpunkt in eine asset-light, vorhersehbare und cash-generative Wachstumsplattform, die zu unaufdringlichen 2026E/27E EV/EBIT-Multiplikatoren gehandelt wird, und bestätigen unser BUY mit einem unveränderten Kursziel von 72,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zeal-network-se
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