Mercedes-Benz hat Probleme beim Hochlauf seines elektrischen Hoffnungsträgers GLC in Bremen. Laut einem Medienbericht fehlt es an Nachschub entscheidender Komponenten. Deshalb sind die Auslieferungen des Mittelklasse-Stromers bisher auf einem eher niedrigen Niveau geblieben. Im Mai meldete Mercedes-Benz den Hochlauf der GLC-Produktion im Werk in Bremen. Vor Ort läuft das neue E-SUV auf einer flexiblen Linie mit Hybriden und Verbrennern vom Band. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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