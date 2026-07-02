Die Veranstaltung wird B2B-Führungskräften helfen, ihre Go-to-Market-Strategien zu modernisieren, um der KI-gestützten Käuferautonomie Rechnung zu tragen

Forrester (Nasdaq: FORR) hat heute das komplette Programm für sein B2B Forum EMEA 2026 bekannt gegeben, das vom 28. bis 29. September 2026 in London ausgerichtet wird. Die Veranstaltung rund um das Schwerpunktthema "Hello, GTM Singularity" wird Führungskräfte aus den Bereichen Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung, Kundenerfolg und Umsatz zusammenbringen, um das Scheitern traditioneller Go-to-Market-Modelle (GTM) zu erörtern. Laut Forrester nutzen mittlerweile etwa neun von 10 gewerblichen Einkäufern während des Kaufprozesses generative KI oder die dialogorientierte Suche. Da KI-gesteuerte Recherche, das sich verändernde Kaufverhalten und immer komplexere Einkaufsnetzwerke die Art und Weise, wie Kunden Lösungen entdecken, bewerten und kaufen, immer mehr verändern, müssen Unternehmen ihren GTM-Ansatz als einheitliches System integrieren, das Sichtbarkeit, Präferenz und Vertrauen schafft.

Das B2B Forum EMEA 2026 wurde als im kleinen Kreis abgehaltene Veranstaltung für leitende B2B-Führungskräfte konzipiert und wird Keynote-Vorträge, von Analysten moderierte Sitzungen, Workshops, Fallstudien, Networking-Möglichkeiten sowie Führungskräfteprogramme kombinieren, um den Teilnehmern praktische Frameworks, umsetzbare Erkenntnisse, praxiserprobte Strategien und klare 90-Tage-Aktionspläne vorzustellen, mit denen sie sich an diese neue Realität anpassen und messbares Wachstum vorantreiben können.

Die Keynote-Sessions umfassen:

The GTM Singularity. (Die GTM-Singularität.) Diese Session behandelt, wie die durch KI ermöglichte Autonomie der Käufer jahrzehntealte Go-to-Market-Modelle außer Kraft setzt. Erfahren Sie, was Führungskräfte tun müssen, um einheitliche, tragfähige GTM-Strategien zu entwickeln, bei denen Teams, Technologien und Ansätze zur Kundenbindung aufeinander abgestimmt sind.

Overcoming The Visibility Vacuum. (Das Sichtbarkeitsvakuum überwinden.) In dieser Keynote erfahren Sie, wie KI-gestützte Suche, vom Käufer gesteuerte Customer Journeys und digitale Produktentdeckung die Sichtbarkeit, das Vertrauen und den Einfluss über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg neu gestalten.

Make Brand Demand Your Preference Multiplier. (Machen Sie Marke Nachfrage zu Ihrem Präferenzmultiplikator.) In dieser Session erfahren Sie, warum die Verknüpfung von Marken- und Nachfragestrategien immer wichtiger wird, da selbstbestimmte Käufer bereits Präferenzen entwickeln, bevor sie mit Anbietern in Kontakt treten.

An Accountability Reset Is Past Due. (Ein Reset der Rechenschaftspflicht ist längst überfällig.) In dieser Keynote wird aufgezeigt, wie Unternehmen neue Performance-Rahmenwerke schaffen können, um Marketing-, Vertriebs- und Kundenbetreuungsteams in einem zunehmend unsichtbaren Kaufumfeld auf gemeinsame Ziele auszurichten.

"Die GTM-Singularität ist der Punkt, an dem KI und das sich verändernde Käuferverhalten die Art und Weise, wie Unternehmen Kunden gewinnen, binden und ihr Kundenwachstum steigern, nachhaltig neu gestalten", so Paul Ferron, VP und Research Director bei Forrester. "Unternehmen, die weiterhin veraltete Marketing- und Vertriebsstrategien verfolgen, werden an Relevanz verlieren. Das B2B Forum EMEA wird Führungskräften die Forschungsergebnisse, Frameworks und praktischen Leitlinien bieten, die sie zur Harmonisierung ihrer Teams, zur Abstimmung von menschlichen und KI-Fähigkeiten sowie zur Entwicklung zukunftsorientierter Wachstumsstrategien benötigen."

Im Rahmen der Veranstaltung werden zudem die Gewinner der B2B Return On Integration Honours sowie der B2B Programmes Of The Year Awards von Forrester ausgezeichnet. Diese Preise würdigen Unternehmen, die sich durch herausragende funktionsübergreifende Zusammenarbeit, kundenorientierte Innovation und einen messbaren wirtschaftlichen Einfluss auszeichnen.

Quellen:

Hier finden Sie das vollständige Programm des B2B Forum EMEA 2026.

Registrieren Sie sich für das B2B Forum EMEA 2026. Nutzen Sie den Angebotscode SUMMER10, um bis zum 31. Juli 2026 10 Rabatt zu erhalten.

Bewerben Sie sich bis zum 6. Juli 2026 für die B2B Awards in EMEA.

Erfahren Sie mehr über die neuesten Forschungsergebnisse von Forrester zur GTM-Singularität und zur Go-to-Market-Transformation.

Über Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) ist eines der weltweit einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen. Wir unterstützen Führungskräfte in den Bereichen Technologie, Kundenerlebnis, Digitalisierung, Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung dabei, mutige Entscheidungen zu treffen und das Wachstum durch kundenorientierte Ausrichtung zu beschleunigen. Durch proprietäre Forschung, Beratung, Veranstaltungen und Programme für Führungskräfte unterstützt Forrester Unternehmen dabei, den Wandel zu meistern sowie schneller und zuverlässiger geschäftliche Erfolge zu erzielen.

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