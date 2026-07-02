Der Bund will zum Ausbau der Wasserstoffmobilität in Deutschland Subventionen in Höhe von 220 Millionen Euro verteilen. Zu dem inzwischen geschlossenen Förderaufruf im Januar meldet das Verkehrsministerium in einer ersten Auswertung nun den Eingang von 526 Anträgen. Die Zuschläge werden in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Anfang des Jahres veröffentlichte die Bundesregierung einen neuen Förderaufruf, über den der Bau von Wasserstoff-Tankstellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net