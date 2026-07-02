Berlin (ots) -XTB bietet Nutzern seiner Investment-App attraktive Zinsen auf Guthaben, das sie nicht in Wertpapieren investiert haben. Damit bietet der Online-Broker einen attraktiven Mittelweg zwischen Festgeld- und Verrechnungskonto.XTB zeigt einmal mehr, wie effektiv Kunden ihr Geld beim Online-Broker arbeiten lassen können. So bietet XTB jetzt Neukunden für die ersten 90 Tage 3,5 Prozent p.a. auf nicht investiertes Guthaben. "Mit unserer jüngsten Aktion bieten wir Anlegern so etwas wie ein smartes Parkdeck für ihr Kapital: Während sie auf ihre Chance am Aktienmarkt lauern, arbeitet ihr Geld mit 3,5 Prozent p.a. für sie - taggenau und flexibel. Unabhängig davon, was an der Börse geschieht", erklärt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB.Mit seiner Aktion löse XTB laut Chrzanowski ein Dilemma vieler Kunden: "Volatile Märkte, wie wir sie aktuell sehen, lassen kluge Anleger oft auf den perfekten Moment zum Einstieg warten. Bisher bedeutete dies allerdings, dass ihr Geld unverzinst auf dem Verrechnungskonto liegt - und wegen der Inflation an Wert verliert. Oder dass es auf einem trägen Festgeldkonto deponiert wird und fehlt, wenn es an der Börse schnell gehen muss. Genau genommen bieten wir Anlegern ein Warten mit Rendite - bei größtmöglicher Flexibilität."Ein Clou des neuen Angebots ist die monatliche Auszahlung der Zinsen. "Während andere Banken oftmals Zinsen nur einmal im Jahr gutschreiben, lässt XTB seine Kunden den Zinseszinseffekt jeden Monat direkt auf ihrem Konto spüren. Wenn man so will, erleben die Anleger so den Erfolg ihrer Geldanlage nahezu in Echtzeit", so der XTB-Deutschland-Chef.Wer erhöhten Wert auf Sicherheit legt, wird mit dem Neukundenzinsangebot von XTB ebenfalls bedient: Mit der gesetzlichen Einlagensicherung bis 100.000 Euro für nicht angelegtes Kapital, welches XTB bei Partnerbanken wie JP Morgan SE in Frankfurt am Main verwahrt, nimmt der Online-Broker gerade Einsteigern die Angst vor dem Risiko. "3,5 Prozent Rendite sind ein perfektes Sicherheitsnetz - und ein sanfter Einstieg in die Investmentwelt", führt Jens Chrzanowski aus. "Damit kombinieren wir die Dynamik eines führenden innovativen Brokers mit der gewünschten Sicherheit der Einlagensicherung."Alle Details zum Angebot von XTB finden Sie hier: https://www.xtb.com/de/zinsen***Über XTBDie XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und sicherer anzulegen. Über 2,51 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die eWallet zu verwalten.Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB wurwde in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025 in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den ETF-Sparplan sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.Mit 17 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB mehr als 1.400 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.Facebook: https://www.facebook.com/xtbdeTwitter: https://twitter.com/xtbdeInstagram: https://www.instagram.com/xtb_deYouTube: https://www.youtube.com/xtbdeLinkedin: https://www.linkedin.com/company/xtb-deutschland/Pressekontakt:Philipp Rosenewskontor - Agentur für KommunikationGraf-Adolf-Straße 2040212 DüsseldorfTel.: +49 (0) 211 / 863 949-35E-Mail: philipp.rose@newskontor.deOriginal-Content von: XTB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172482/6306672