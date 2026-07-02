Michael Burry, der als "The Big Short"-Investor den US-Immobiliencrash 2008 frühzeitig vorhersagte, wettet jetzt gegen den nächsten Börsenhype: künstliche Intelligenz. Mit Short-Positionen auf Nvidia, Applied Materials, Caterpillar, Tesla und den Halbleiter-ETF SOXX wettet Burry ausgerechnet gegen jene Unternehmen, die vom milliardenschweren KI-Boom besonders profitieren. Doch handelt es sich nur um die nächste provokante Wette eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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