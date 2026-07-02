Im chinesischen Chizhou steht eine Akku-Wechselanlage für Elektro-Lkw, die mit deutscher Technologie betrieben wird. Die BaaS-Lösung vor Ort trägt die Handschrift von Bosch MC Battery Service Innovations aus Ludwigsburg. Wie kommt's? Werden Akku-Wechselstationen das nächste große Ding? Auch bei uns? Lauter Fragen, die wir Geschäftsführer Klaus Sekot gestellt haben. Vor wenigen Wochen erreichte unsere Redaktion eine Pressemitteilung zu einer neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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