VW, Cariad und Bosch haben ihr Bündnis für assistiertes und automatisiertes Fahren tatsächlich beendet, die Automated Driving Alliance (ADA) ist wie vermutet Geschichte. Immerhin wurde aber ein KI-basiertes System für SAE-Level 2 entwickelt, das beide Partner nun für eigene Produkte nutzen wollen - VW etwa im kommenden ID.EVERY1. Die VW-Tochter Cariad hat nun das Ende der Automated Driving Alliance (ADA) mit Bosch bestätigt. Entsprechende Medienberichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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