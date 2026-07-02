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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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02.07.26 | 13:34
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AIXTRON SE49,140-4,77 %
ALPHABET INC CL A314,40-1,04 %
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BROADCOM INC321,30-1,00 %
HOCHTIEF AG482,60-2,78 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG75,89-2,58 %
LPKF LASER & ELECTRONICS SE20,300-5,14 %
META PLATFORMS INC538,800,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC883,40-3,23 %
MICROSOFT CORPORATION339,45+0,65 %
PVA TEPLA AG40,080-7,09 %
SIEMENS AG271,50-0,71 %
SIEMENS ENERGY AG160,88-1,51 %
SOFTBANK GROUP CORP33,700+7,50 %
SUSS MICROTEC SE86,75-5,35 %
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