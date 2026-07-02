© Foto: Jens Büttner/dpaErneut hat der Windkraftanlagenhersteller einen großen Auftrag an Land gezogen. Trotzdem fällt die Aktie am Donnerstag. Dafür gibt es gute Gründe. Nordex geht die Puste aus Grundsätzlich haben Anlegerinnen und Anleger von Nordex keinen Grund zur Klage. Die Aktie hat sich im vergangenen sehr stark entwickelt und über 160 Prozent zugelegt. Auch in diesem Jahr läuft es mit einem Plus von 55 Prozent hervorragend. In den vergangenen Wochen ist die Rallye jedoch merklich ins Stocken geraten. Auch am Donnerstag gibt die Aktie nach und verliert rund 3 Prozent an Wert - obwohl das Unternehmen einmal mehr einen großen Auftrag erhalten hat, was die starke Nachfrage nach Windkraftanlagen unterstreicht. …
Enthaltene Werte: DE000A0D6554,US9254581013,DK0060094928Den vollständigen Artikel lesen
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