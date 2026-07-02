Zum 1. Juli ist in den Niederlanden eine Lkw-Maut in Kraft getreten. Lkw ab 3,5 Tonnen zahlen somit ab sofort pro gefahrenem Kilometer für die Nutzung der Straßen. Je sauberer und leichter das Fahrzeug, desto niedriger ist der Betrag pro Kilometer. Aber auch E-Lkw müssen einen kleinen Beitrag leisten. Die neue Maut gilt für Lkw der Fahrzeugklassen N2 und N3 - also für Trucks über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Sie ist seit dieser Woche auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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