BYD hat im Juni weltweit 403.472 Elektroautos und Plug-in-Hybride verkauft und damit den zweiten Monat in Folge ein Absatzplus erzielt. Während die Exporte auf einen neuen Höchstwert kletterten, blieb der chinesische Heimatmarkt weiter deutlich unter dem Vorjahresniveau. BYDs Absatz stieg im Juni gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Prozent und gegenüber Mai ebenfalls um 5,2 Prozent. Die veröffentlichten Zahlen beziehen sich dabei auf den Großhandelsabsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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