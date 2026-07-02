© Foto: Patrick Pleul - dpa-ZentralbildBayer gründet mit Ruveon eine eigene Einheit für das US-Glyphosatgeschäft. Anleger wetten darauf, dass der jahrelange Roundup-Schmerz kontrollierbarer wird.Bayer zieht an der Börse kräftig an und springt erstmals seit fast drei Jahren wieder über die Marke von 50 Euro. Am Donnerstag notierte die Aktie 5,5 Prozent im Plus bei 51,70 Euro. Auslöser sind gleich zwei Signale: Der Konzern bündelt sein US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer neuen Einheit namens Ruveon, gleichzeitig stuft die Deutsche Bank die Aktie hoch und traut ihr deutlich mehr zu. Ruveon soll seinen Sitz in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri haben und bleibt Teil des Bayer-Konzerns. Die Einheit …
Enthaltene Werte: DE000BAY0017,US22052L1044Den vollständigen Artikel lesen
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