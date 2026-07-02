Mit einem Gesamtbudget von 62,2 Millionen Euro ausgestattet, haben im Projekt STADT:up Firmen wie Bosch, Cariad, Mercedes-Benz, Opel oder ZF zusammen mit verschiedenen Institutionen an automatisierter Mobilität im urbanen Raum geforscht. Die 20 Partner ziehen nun Bilanz. Das Verbundprojekt STADT:up ("Solutions and Technologies for Automated Driving in Town") wurde vom Programm "Neue Fahrzeug- und Systemtechnologien" des Bundesministeriums für Wirtschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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