Allianz-Chefvolkswirt und CIO Ludovic Subran sieht angesichts des immer größeren Kapitalbedarfs im KI-Boom die globalen Finanzmärkte vor einer historischen Zerreißprobe. Im Exklusiv-Interview mit €uro am Sonntag sagt Subran, wo er die schwersten Einschläge erwartet. Euro am Sonntag: Mega-Börsengänge, gewaltige Kapitalerhöhungen, milliardenschwere Anleihen - warum ist der Kapitalhunger der Tech-Firmen im gegenwärtigen Umfeld so gefährlich?Ludovic Subran: Der Hunger nach Kapital ist nicht völlig irrational. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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