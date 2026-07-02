Während Anleger auf neue Rekorde bei Nvidia, Chip-Aktien und anderen KI-Gewinnern blicken, warnen Forscher vor einem bislang kaum beachteten Risiko für die Aktienmärkte. Immer mehr Hedgefonds, Vermögensverwalter und Banken setzen bei ihren Investmententscheidungen auf künstliche Intelligenz. Gelangen dadurch immer mehr Marktteilnehmer zu denselben Kauf- und Verkaufsentscheidungen, könnten Klumpenrisiken steigen und heftige Marktbewegungen bis hin zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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