An der TU Wien ist das neue eMOTION Lab eröffnet worden. Die Forschungsinfrastruktur soll Unternehmen und Wissenschaft bei der Entwicklung elektrischer Antriebssysteme unterstützen. Zum Start nimmt ein Inverter-Prüfstand den Betrieb auf, weitere Prüfstände für Hochvolt-Systeme und E-Achsen sind bereits geplant. Mit dem eMOTION Lab schafft die TU Wien eine neue Forschungsplattform für Leistungselektronik und elektrische Antriebstechnik. Nach Angaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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