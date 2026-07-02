Der Ladeinfrastrukturbetreiber Eze.network hat inzwischen 1.000 AC-Ladestationen von Technagon mit insgesamt 2.000 Ladepunkten in seinem öffentlichen Ladenetz in Betrieb. Der Hersteller würdigte den Meilenstein auf der Power2Drive in München mit einer goldenen TEW3-Wallbox. Die nun gemeldete Zahl von 1.000 Ladesäulen deckt sich mit der Größe des AC-Netzes, die Eze.network Mitte Juni selbst genannt hatte. Die 1.000. AC-Ladesäule ging damals in Berlin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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