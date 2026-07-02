Die Auslastung der öffentlichen Ladeinfrastruktur von Rosatom ist nach Angaben des Unternehmens innerhalb einer Woche um 40 Prozent gestiegen. Hintergrund sind anhaltende Engpässe bei der Versorgung mit Benzin und Diesel in Teilen Russlands. Nach Angaben von Rosatom stieg die Auslastung des unternehmenseigenen Ladenetzes mit mehr als 290 Ladepunkten zwischen dem 21. und 28. Juni um 40 Prozent. Der Konzern, der neben seinem Kerngeschäft in der Kernenergie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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